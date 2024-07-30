Стоматолог Садовский пояснил последствия пренебрежения профессиональной чистки полости рта

По словам врача-стоматолога Владимира Садовского, запущенный зубной камень или плотный налет на зубах могут привести к попаданию в поддесневое пространство инфекций с последующим развитием гингивита и пародонтита, в связи с чем пренебрегать профессиональной чисткой зубов, в ходе которой все подобные отложения удаляются из полости рта, ни в коем случае нельзя. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что график проведения профессиональной чистки зубов у детей отличается от графика для взрослых из-за еще не сформированного прикуса, поэтому при сменном прикусе детям может требоваться посещение стоматолога от одного до четырех раз в год, а взрослым людям профессиональная чистка полости рта у стоматолога необходима каждые полгода.

По мнению медика, в ходе процедуры удаляются наддесневые и поддесневые зубные отложения посредством различных методов механического и автоматизированного воздействия, после чего зубы полируются. При наличии имплантатов специнструментами обрабатываются доступные для очистки металлические части импланта под коронками, которые на них установлены.

Он отметил, что в последнее время о гигиене рта стали задумываться все больше людей. Траты на посещение стоматолога для многих уже вошли в потребительскую корзину, однако провести профессиональную чистку можно и в бюджетных стоматологических учреждениях.

Ранее стоматолог-ортодонт Никита Каминский-Дворжецкий пояснил, каким образом зубы связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.