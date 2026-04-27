«Стресс убивает защиту». Врач из Катара назвал позитивное мышление главным условием крепкого иммунитета

Позитивный настрой способен укрепить защитные силы организма. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал Марван аз-Зоуби — врач общей практики, работающий в государственных поликлиниках Катара и участвовавший в гуманитарных миссиях в «горячих точках» планеты.

Сбалансированное питание, режим дня и физическая нагрузка крайне важны для крепкого здоровья. Однако, по его словам, избежать болезней не выйдет, если человек постоянно находится в состоянии стресса и нервного напряжения, подчеркнул специалист.

«Для укрепления иммунитета необходимо развивать позитивное мышление даже в наше непростое время», — добавил специалист.

Медик также рассказал, как настроиться на положительную волну в сложных жизненных обстоятельствах, провоцирующих тревогу. Как отметил аз-Зоуби, следует помнить: всему, что с нами случается, свойственно начинаться и заканчиваться.

«Поэтому надо обращать внимание на то, что любая «черная полоса» и проблемы не навсегда, они рано или поздно закончатся, и мысленно держаться за это, чтобы снизить уровень стресса и тревожности», — заключил врач.

