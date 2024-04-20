Студенты Московского областного медицинского колледжа № 1 пройдут практику в Раменской больнице

«С начала года кадровая служба больницы проводила очные встречи со студентами Подмосковных филиалов МОМК № 1. В результате встреч студенты таких городов, как Раменское, Люберецы, Егорьевск, Коломна, Орехово — Зуево и Шатура проявили интерес и подали заявки на прохождение практики в нашей больнице. Также в их числе студенты, которые у нас будут проходить практику по целевому направлению», — уточняет замглавврача по кадрам Раменской больницы Сергей Вахрушев.