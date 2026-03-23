Свет, вода и 10 минут: кардиолог раскрыла секрет быстрого пробуждения

Для того, чтобы утреннее пробуждение было легким, достаточно соблюдать несколько простых ритуалов: яркое освещение сразу после подъема, непродолжительная разминка, стакан воды и душ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Валерия Бонадыкова, кардиолог Скандинавского центра здоровья.

«Самое эффективное действие, помогающее проснуться, — яркий свет как можно раньше после подъема. Лучше всего дневной свет у окна или на улице. Практичный ориентир — 10–20 минут света в первые 30–60 минут после пробуждения. Если на улице темно, может помочь световой бокс, около 20 минут утром», — пояснила специалист.

Медик добавила, что взбодриться после сна также поможет легкая разминка длительностью 5–10 минут или пешая прогулка в течение 10–20 минут, а также стакан воды и теплый либо контрастный душ.

Ранее биолог Москалев заявил, что во сне мозг очищается и закрепляет память.