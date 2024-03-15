Свыше 150 единиц устаревшего тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье

Сегодня новая техника заработала в пяти медицинских учреждениях региона, в том числе в Химках, Люберцах и Подольске, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В настоящее время в регионе заменили уже свыше 150 единиц тяжелого медоборудования, на эти цели было выделено более 2,7 миллиарда рублей, уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Аналоговая тяжелая техника уходит в прошлое. Благодаря программе замены в Подмосковье до конца года будут заменены все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы», — подчеркнула она.

Так, например, три новых рентген-аппарата начали работать в Сергиево-Посадской больнице и два — в Подольской. Также новый рентгеновский аппарат заработал в Наро-Фоминском подразделении четвертой психиатрической больницы.

Медицинская техника закуплена по поручению губернатор Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».