Свыше 70 жителей Рязанской области пострадали от укусов клещей на прошлой неделе

Здоровье

Фото: [pxhere.com]

В Рязанской области за минувшую неделю свыше 70 обратились в медучреждения по поводу укусов клещей. Об это сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что также пострадали почти 20 детей.

Отмечается, что ранее в регионе было зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза.

Добавляется, что во избежание укусов клещей следует отдавать предпочтение светлой одежде, проводить самоосмотры, осматривать домашних питомцев, применять репелленты.

Актуально