Свыше 70 жителей Рязанской области пострадали от укусов клещей на прошлой неделе
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В Рязанской области за минувшую неделю свыше 70 обратились в медучреждения по поводу укусов клещей. Об это сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что также пострадали почти 20 детей.
Отмечается, что ранее в регионе было зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза.
Добавляется, что во избежание укусов клещей следует отдавать предпочтение светлой одежде, проводить самоосмотры, осматривать домашних питомцев, применять репелленты.