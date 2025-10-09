«Такой профессии нет»: Малышева резко высказалась о нутрициологах

В новом выпуске программы «Жить здорово!», доступном на платформе Первого канала, авторитетный врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева высказала резкую критику в адрес многочисленных нутрициологов.

По ее словам, данной профессии как таковой не существует в официальном реестре.

«Я хочу сказать очень важную вещь: сейчас развелось великое множество нутрициологов. Такой профессии в целом нет, нет такой специальности, но мы, врачи, не то что нутрициологи, мы грамотнейшие гении», — заявила Малышева.

Этим заявлением ведущая подчеркнула, что настоящими экспертами в вопросах питания и здоровья должны оставаться дипломированные врачи, а не самоучки.

