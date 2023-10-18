«Там есть что-то еще»: выяснилось, почему мужчина впал в кому после того, как выпил пиво

В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после выпитого пива. Канал 78 сообщил , что врачей вызвала жена пострадавшего. Она нашла супруга лежащим на полу в кухне, тот был почти без сознания, но успел сообщить, что накануне выпил пенного.

Как отметил терапевт, токсиколог и медицинский блогер Алексей Водовозов, в этой истории много непонятного. Неизвестно, что еще употреблял пострадавший, есть ли у него аллергии и непереносимости и какие еще у мужчины особенности здоровья.

«Есть классическое правило: после этого — не значит вследствие этого. Вариантов развития событий может быть масса. Но с высокой вероятностью там есть что-то еще, параллельно произошедшее или существующее», — заявил Водовозов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Доктор также напомнил, что дело действительно может быть в напитке. И такие случаи бывали.

«Нельзя исключать, что и с пивом было что-то не то. Вспомним летние приключения сидра, когда отравление получили более 100 человек. Есть немало примеров, когда в спиртных напитках оказывалось то, чего там не должно быть, причем в опасных для потребителей количествах. Что именно было в пиве, если было — на этот вопрос может ответить только экспертиза», — предположил собеседник издания.

Водовозов добавил, что состояний, которые способны вызывать кому, множество — от сахарного диабета до осложнений гриппа.

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