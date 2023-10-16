Технолог Дружинин перечислил вредные и полезные свойства пальмового масла

По словам технолога Дениса Дружинина, пальмовое масло имеет как вредные, так и полезные свойства, как и любой иной продукт. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что при соблюдении меры при употреблении этого продукта проблем со здоровьем быть не должно.

По мнению эксперта, значительный объем насыщенных жиров в пальмовом масле вреден для сердца, тем не менее его гораздо больше в сливочном масле. При этом в данном продукте отсутствуют трансжиры, вопреки расхожему мнению.

Он уточнил, что при этом пальмовое масло богато витаминами Е, D, K, лецитином, фитостеролами, магнием и фосфором.