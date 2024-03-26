Теледоктор Мясников назвал наиболее уязвимые органы человека при отсутствии любви в жизни

В мире, где эмоции и чувства играют главную роль в нашей жизни, любовь стоит особняком, будучи одним из самых мощных и сложных состояний человеческой природы. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, что происходит в организме тех, кто никогда не испытывал чувства любви. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в плане любви вопрос больше касается философии, а не медицины.

Телеведущий уточнил, что отсутствие любви на протяжении жизни является симптомом депрессии или иного хронического заболевания, поскольку это не только гормональная цепочка изменений, но и дар.

По его мнению, тем, кто никогда не влюблялся и не любил, обязательно следует проверить печень или проконсультироваться у психиатра на предмет депрессии.