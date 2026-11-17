Утром во вторник, 17 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали жителей быть осторожными на дорогах и не отвлекаться на телефон.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.