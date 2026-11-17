Искусственный интеллект подключили к услуге по оформлению лицензий на продажу алкогольной продукции в Подмосковье, нейросеть проверяет документы в онлайн-форме заявления. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года услугой воспользовались 5,1 тысячи раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения». Для подачи заявки нужно авторизоваться как сотрудник юридического лица, подтвердить согласие о достоверности информации, отметить согласие на обработку персональных данных, а также согласиться предоставить оригиналы документов для сверки в случае выездной проверки.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.