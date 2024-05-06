Теледоктор Мясников оценил скандал вокруг антиковидной вакцины AstroZeneca

Вокруг антиковидной вакцины, разработанной международной биофармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, разразился скандал. Суть в том. что эта прививка может вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, почему так происходит и как теперь люди станут относиться к вакцинации. Об этом Общественная Служба Новостей .

По его словам, об этом побочном явлении известно давно, однако такие случаи встречаются очень редко. Тем, кто опасается этого, не следует прививаться.

Теледоктор добавил, что спорить с антиваксерами бесполезно, поэтому следует отпускать их добровольно и начать выстраивать агитацию. Так, любая прививка может быть опасной, но также любая не является стопроцентно эффективной.

По его мнению, здоровье нации важно, поэтому с этим необходимо что-то решать, то есть следует правильно агитировать, а вводить жесткие драконовские методы у нас боятся, от того и получается тупик.