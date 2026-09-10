Лепс опроверг слухи о новом романе

64-летний народный артист РФ Григорий Лепс опроверг информацию о романе с новой девушкой и приобретении дорогостоящей недвижимости. В беседе с Woman.ru певец с иронией отреагировал на эти слухи.

Накануне в интервью певцу Эмину Агаларову Лепс говорил, что испытывает глубокие чувства к некой избраннице, с которой живет раздельно. Он назвал свою спутницу «великолепной и доброй девушкой», выступающей для него тылом. При этом артист не раскрыл ее личность и не подтвердил слухи о совместном проживании.

«Новый дом купил? Я, оказывается, состоятельный человек, и даже не подозревал», — отметил Лепс.

Напомним, что прошлый роман певца с юной Авророй Кибой завершился расставанием. По некоторым данным, это произошло во время совместного отпуска в Таиланде. Сейчас Лепс предпочитает не комментировать свою личную жизнь, но и не отрицает, что в его сердце есть место для новых чувств.

Ранее стало известно о крупной задолженности Григория Лепса перед налоговой.