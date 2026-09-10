Археологи раскрыли убийство римлянина 1600-летней давности

В Болгарии археологи раскрыли обстоятельства гибели молодого римлянина, который 1600 лет назад спрятался в глиняном сосуде от вражеского набега, но задохнулся в дыму, а его убежище на века осталось погребено под руинами. Об этом сообщает Daily Mail.

Скелет обнаружили 10 августа на раскопках древнего римского города Деултум. Профессор Людмил Вагалински из Болгарской академии наук описал картину: мужчина сидел в пифосе — большом сосуде для хранения вина или масла — прижав колени к подбородку и уткнувшись лицом вниз. В правой руке он сжимал железный нож, еще один, поменьше, висел на кольце. При этом воином он не был.

Рядом с сосудом археологи нашли пепел, расплавленное стекло и обгоревшие кости животных. Судя по всему, римлянин спрятался в пифосе, когда на город напали германские племена или гунны. Захватчики подожгли Деултум, дым проник в укрытие, и мужчина задохнулся. Сосуд стоял у небольшой оборонительной башни — после набега ее разрушили и сравняли с землей, запечатав пифос на 16 столетий.

Деултум был основан около 70 года н. э. императором Веспасианом как колония для отставных легионеров. В IV–VI веках город не раз страдал от набегов варваров и постепенно пришел в упадок.

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