«Нас шантажируют на ₽3,5 млн»: семья Оскара Кучеры оказалась в центре скандала из-за гибели шпица

В Тверской области произошел инцидент, в котором американский булли, принадлежащий семье 52-летнего актера Оскара Кучеры, загрыз шпица других гостей, сообщает VOICE. Юлия Кучера, жена артиста, выразила соболезнования хозяйке погибшего питомца и предложила помощь, включая оплату услуг детского психолога ее дочери, покупку нового щенка и покрытие дополнительных расходов.

Однако, отмечается издание, через 2-3 часа после происшествия хозяйка собаки без объяснений озвучили сумму в ₽3,5 млн как условие предотвращения дальнейшего развития событий.

Супруга актера утверждает, что ее собака Луна постоянно проходит подготовку с профессиональными кинологами, а порода не входит в список потенциально опасных. Пес был на поводке, но без намордника, так как за три года ни разу не проявляла агрессии.

Фото: [ соцсети ]

Кучера настаивает, что муж хозяйки шпица выгуливал двух питомцев без поводков, а шпиц первым проявил агрессию и спровоцировал схватку.

«В каждом доме питомец — это неотъемлемая часть семьи. Именно поэтому для меня стало необъяснимым, почему за выдвижением миллионных финансовых требований и покупкой нового щенка на следующий же день последовал выбор не мирного урегулирования, а привлечения СМИ и создание публичной кампании», — заявила Кучера.

Она обвинила владелицу шпица в манипуляциях с целью получения личной выгоды и решила подать исковое заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Интересы звездного семейства будет представлять Екатерина Гордон.

Ранее бизнесмен Роман Товстик заявил, что его бывшая жена бросила собаку и уехала на отдых.