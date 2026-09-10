Представитель Воробьева отреагировал на информацию о подаче иска к экс-возлюбленной

По словам представителя, сторона артиста решила не раскрывать ход текущих разбирательств до их завершения.

«В связи с продолжающимся судебным процессом Даниил не дает комментариев по существу дела. Официальная позиция будет представлена по завершении разбирательства», — отметил менеджер.

Накануне адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы бывшей возлюбленной артиста, заявила, что Даниил подал встречный иск после почти шести лет совместной жизни. Он требует забрать дочь себе и взыскать с экс-гражданской жены алименты.

По словам Гавриловой, проблемы в отношениях начались после того, как Марина заглянула в телефон Даниила, когда он был в отпуске с дочерью.

Ранее адвокат певицы Анны Седоковой прокомментировала претензии родственников Яниса Тиммы.