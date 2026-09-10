Естественная часть жизни: жителям Подмосковья рассказали о важности выборов

Выборы являются важной частью жизни каждого гражданина. В Подмосковье для того, чтобы объединить информационную кампанию в соцсетях и визуальную акцию в дни голосования, стартовал региональный проект #ЯПРОГОЛОСОВАЛ. Инициативу организовали Общественная палата Подмосковья и региональный штаб общественного наблюдения в рамках IV форума муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития». Об этом рассказал эксперт Штаба общественного наблюдения в Лыткарине Илья Гришаев.

«Участие в выборах является естественной частью жизни ответственного гражданина. Фотозоны у избирательных участков способствуют формированию позитивного образа гражданской активности», — отметил он.

Жители региона смогут сфотографироваться в специальных фотозонах у избирательных участков и опубликовать снимки с хештегом #ЯПРОГОЛОСОВАЛ. Отметим, что акция носит нейтральный характер и не связана с поддержкой конкретных кандидатов.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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