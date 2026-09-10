Названо имя исполняющего обязанности ректора ГИТИСа
lady.mail: выпускника ГИТИСа Александра Фокина назначили и. о. ректора института
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Александра Фокина исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС), пишет «Леди.Mail». Сообщение было опубликовано в мессенджере «Макс».
Любимова пожелала успехов новому руководителю и коллективу института в реализации поставленных задач.
Фокин окончил продюсерский факультет ГИТИСа и имеет степень кандидата искусствоведения. С 2013 года он работал доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств института.
Напомним, что 4 августа предыдущий ректор ГИТИСа Григорий Заславский официально оставил свой пост. Министр культуры подписала его заявление об освобождении от должности по собственному желанию.
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