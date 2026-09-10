В парках Московской области проведут массовый «Парковый кросс»

В субботу, 12 сентября, более чем в 55 парках Подмосковья проведут общеобластное спортивное мероприятие «Парковый кросс». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гости смогут присоединиться к акции «Разминка в парке» и забегам здоровья, посетить станцию здорового питания, принять участие в массовом велозаезде, командных эстафетах и других активностях. Так, например, в парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне пройдут тренировка на свежем воздухе и легкоатлетический забег, посетят показательные выступления по чирлидингу, урок здорового питания и тематическую станцию и не только.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организуют зону мастер-классов, анимационную программу и эстафеты, торжественное награждение отличившихся спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта округа.

Мероприятие организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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