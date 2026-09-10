Организаторы концерта Уэста в Петербурге удалили документы о «Газпром Арене» из официального канала

Ситуация вокруг концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге продолжает запутываться. Накануне, пишет Super, Say Agency, которая организует выступления рэпера, удалила из своего телеграм-канала фотографии документов, заключенных с «Газпром Ареной».

Кроме того, из канала исчезли видеокружки генерального директора агентства Анны Субчевой, в которых она опровергала информацию об отмене выступлений.

Сначала сообщения об отмене концертов появились в телеграм-канале «Газпром Арены». После этого Say Agency продолжала заявлять о подготовке выступлений и отрицала информацию об их отмене. Однако теперь доказательства, которые могли бы подтвердить их позицию, исчезли из публичного доступа.

Билеты на концерты, которые запланированы на 10 и 11 октября, по-прежнему продаются, а на странице Say Agency сохранились некоторые публикации о предстоящих выступлениях.

Ранее представители «Газпром Арены» не подтвердили набор персонала для концертов Канье Уэста.