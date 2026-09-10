Иммунитет без таблеток: врач развеял миф о чудо-добавках и назвал четыре способа укрепить иммунитет

Иммунолог Леонардо Мендонса развеял миф о чудо-добавках и назвал четыре научно доказанных способа укрепить иммунитет, которые действительно работают. Об этом сообщает Terra.

Врач в беседе с изданием Terra посоветовал не тратить деньги на разрекламированные комплексы, а вместо этого обратить внимание на простые и доступные вещи. Первый совет — разнообразить рацион и добавить в него больше клетчатки. По словам специалиста, это гораздо полезнее для защиты организма, чем любые синтетические добавки, которые продают как быстрое решение проблемы.

Второй способ — качественный сон. Мендонса предупредил, что хронический недосып повышает выработку воспалительных маркеров, а те, в свою очередь, негативно влияют на иммунную систему. Так что полноценный отдых — это не роскошь, а необходимость.

Третий пункт — вода. Врач пояснил, что недостаточное потребление жидкости снижает способность организма нейтрализовывать избыток свободных радикалов и перегружает иммунные клетки. Особенно страдают слизистые оболочки носа, рта и горла — первый физический барьер против респираторных вирусов. При высыхании они теряют часть своей фильтрующей функции, и инфекция проникает легче.

И наконец, четвертый способ — регулярные физические нагрузки. Они не только укрепляют тело, но и поддерживают иммунитет в тонусе. Мендонса подчеркнул, что все эти меры работают в комплексе, и не стоит ждать мгновенного эффекта от одной таблетки. Лучше сделать ставку на образ жизни, чем на аптечные полки.

Ранее врач назвал привычку, которая разрушает отдых во время сна.