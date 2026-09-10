Члены ОНК проверили соблюдение прав осужденных в исправительной колонии в Коломне

Советник губернатора Московской области, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественной наблюдательной комиссии Марина Юденич совместно с председателем ОНК региона Александром Тараревым и председателем Общественного совета при ГУФСИН России по Московской области Сергеем Леоновым посетили исправительную колонию № 6 в Коломне.

Члены ОНК осмотрели территорию колонии, пекарню, столовую, медицинский блок и общежития. Также они пообщались с осужденными и рассказали о программе пробации.

Кроме того, члены ОНК обсудили с осужденными условия содержания, медицинское и коммунально-бытовое обслуживание.