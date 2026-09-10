Иноагент Галкин занялся инвестиционным бизнесом на Кипре

50-летний комик Максим Галкин*, муж народной артистки СССР Аллы Пугачевой, официально занялся масштабным инвестиционным бизнесом на Кипре, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что артист возглавил в Лимасоле две коммерческие компании — Omnitotal Limited и Omnideal Limited, заняв должности директора и секретаря.

Организации были зарегистрированы в феврале 2025 года с разницей в девять дней. Теперь обе структуры перешли под полное управление Галкина. Через них он может покупать недвижимость, автомобили и управлять активами.

Ранее компаниями управляли структуры группы Patrician во главе со кипрским юристом Ставросом Павлу, который много лет сопровождал сделки крупного российского бизнеса на сотни миллионов долларов. Теперь же управление перешло к Галкину.

Ранее стало известно, сколько комик Максим Галкин потратил на отдых в Бразилии без Аллы Пугачевой.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.