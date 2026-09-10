В Королеве вынесли приговор мужчине, который избил соседа до смерти из-за бытового конфликта

Королевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего мужчины, которого признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в апреле 2026 года осужденный на почве бытового конфликта нанес соседу не менее шести ударов кулаками в область головы и туловища. Ссора была спровоцирована противоправным поведением потерпевшего, который выражался нецензурной бранью в адрес него и его родителей. В результате полученных телесных повреждений, включая черепно-мозговую травму, мужчина скончался на месте происшествия.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.