Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах пожарной безопасности в осенний период

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды в 4 округах Подмосковья и рассказали жителям о правилах пожарной безопасности в осенний период.

Рейды прошли в Ступине, Серпухове, Кашире и Серебряных Прудах. Жителям напомнили, что осенью возрастает риск возникновения пожаров в быту и на участках.

Спасатели призвали регулярно проверять исправность электропроводки, розеток и выключателей и своевременно очищать печи и дымоходы от сажи. Также жителям напомнили, что в одну розетку нельзя включать сразу несколько мощных приборов.

Специалисты рекомендовали установить автономные дымовые пожарные извещатели и иметь в легкодоступном месте первичные средства пожаротушения.

«Также огнеборцы напомнили, что нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электронагревательные приборы, применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и сушить вещи над газовой плитой. Кроме того, специалисты посоветовали проверить состояние газового оборудования и при необходимости вызвать специалиста», – рассказал первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.