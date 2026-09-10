Представители 12 добровольческих организаций приняли участие в Форуме волонтеров в Химках
Масштабный Форум волонтеров прошел в Химках
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
Масштабный Форум волонтеров впервые прошел в Химках. В мероприятии приняли участие представители 12 волонтерских организаций. Их чествовали депутат Госдумы Денис Кравченко, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, глава Химок Инна Федотова и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.
«Волонтерское сообщество Химок — это большая семья. У каждого здесь свой характер и свой путь. Более 6 тыс. человек сегодня объединены одним простым и очень важным стремлением — быть рядом, когда нужна помощь», — сказала Федотова.
В рамках форума участники обсудили развитие волонтерских движений в области, благотворительную деятельность, работу фронтовых бригад в зоне СВО, меры поддержки волонтеров в регионе.
Также на мероприятии вручили награды отличившимся добровольцам. В их число вошли Рустам Каримов («Движение Первых»), Анна Прибылова (Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья»), Даниил Сулейманов («Молодая Гвардия Единой России»), Ольга Кириллова (Военно‑патриотическая организация «Сова»), Самир Мухаев (Студенческий корпус спасателей), Евгения Евсеева и Светлана Фирстова (Комитет семей воинов Отечества), Надежда Рудакова (Совет Союза пенсионеров Химок), Георгий Осипов (учреждение «ХимСпас»), Ольга Никитина («Волонтеры промышленности»), Ольга Чиркова (Волонтеры‑доноры), Галина Зырянова (волонтерская группа «Лунево. Маскировочные сети»), Виктория Петина (Волонтеры СВО).
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
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Фото: [пресс-служба администрации Химок]
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Фото: [пресс-служба администрации Химок]
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Фото: [пресс-служба администрации Химок]
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В программу форума также вошли мастер‑классы по оказанию первой помощи, плетение маскировочных сетей, выставка «Семья Героя», концерт первого зампреда Комитета по культуре Госдумы, Народного артиста России Дениса Майданова.