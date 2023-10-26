Теледоктор Мясников перечислил правила подготовки организма к зимнему сезону

Поздней осенью организм перестраивается на зимний режим, то есть проявляются привычки есть впрок, облизывать губы на холоде, сонливость и прочие. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, это объясняется тем, что человечество не живет на улице и люди не эволюционируют. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что у человека, в отличие от животных, физиологическая подготовка к зиме преувеличена, хотя имеются дневные циркадные колебания и по сезонам.

По мнению медика, необходимо использовать увлажнители для противостояния сухому воздуху.

Он отметил, что в свою очередь сонливость, бессонница, потеря аппетита, плохое настроение являются классическими признаками депрессии, а зимний сезон не имеет к этому прямого отношения.

Телеведущий подчеркнул, что имеются четыре кита решения зимних проблем — это бег, закалка, секс и небольшой объем алкоголя.