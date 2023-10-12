Теледоктор Мясников перечислил способы спасения суставов от артрита
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Артрит – это серьезное воспалительное заболевание одного или нескольких суставов. Заслуженный врач РФ Александр Мясников перечислил опасности данного заболевания и дал ряд рекомендаций для профилактики и лечения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что под заболеванием может скрываться целая группа болезней, поражающих суставы и носящих воспалительный характер.
По мнению врача, самыми распространенными являются ревматоидный, псориатический, подагрический, посттравматический артриты.
Он добавил, что для устранения боли в суставах нужно выполнять специальные упражнения, использовать хондропротекторы, делать инъекции гиалуроновой кислоты.
Телеведущий подчеркнул, что в качестве профилактики нужно чаще двигаться, не игнорировать боль в конечностях.