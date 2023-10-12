Теледоктор Мясников перечислил способы спасения суставов от артрита

Артрит – это серьезное воспалительное заболевание одного или нескольких суставов. Заслуженный врач РФ Александр Мясников перечислил опасности данного заболевания и дал ряд рекомендаций для профилактики и лечения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что под заболеванием может скрываться целая группа болезней, поражающих суставы и носящих воспалительный характер.

По мнению врача, самыми распространенными являются ревматоидный, псориатический, подагрический, посттравматический артриты.

Он добавил, что для устранения боли в суставах нужно выполнять специальные упражнения, использовать хондропротекторы, делать инъекции гиалуроновой кислоты.

Телеведущий подчеркнул, что в качестве профилактики нужно чаще двигаться, не игнорировать боль в конечностях.