Теледоктор Мясников пояснил пользу микродозинга аспирина

Онкозаболевания в легких уже длительное время остаются одной из ключевых причин смерти от рака. Понятие «рак легкого» охватывает группу злокачественных заболеваний разного размера, возникающих в бронхах и анатомических структурах легочной ткани. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, какие действия необходимо предпринять при постановке этого диагноза. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это злокачественное новообразование при обнаружении по признакам уже не операбельно, то есть возможные варианты лечения – химио- и радиотерапия. В таком случае в первую очередь нужно бросать курить.

Телеведущий отметил, что скрининг на рак легкого у курильщиков следует проводить посредством спиральной компьютерной томографии.

По его мнению, необходима грамотная профилактика рака легких — это гормональные ингаляции, «пшикалки» и аспирин. При этом микроэлементы и антиоксиданты не только бесполезны, но и вредны.

Врач добавил, что аспирин в качестве средства химиопрофилактики рака показал эффективность особенно в случаях онкологии толстого кишечника. Так, при регулярном употреблении этого препарата в малых дозах снижается вероятность метастазирования рака легких.