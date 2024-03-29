Теледоктор Мясников пояснил пользу микродозинга аспирина
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Онкозаболевания в легких уже длительное время остаются одной из ключевых причин смерти от рака. Понятие «рак легкого» охватывает группу злокачественных заболеваний разного размера, возникающих в бронхах и анатомических структурах легочной ткани. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, какие действия необходимо предпринять при постановке этого диагноза. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, это злокачественное новообразование при обнаружении по признакам уже не операбельно, то есть возможные варианты лечения – химио- и радиотерапия. В таком случае в первую очередь нужно бросать курить.
Телеведущий отметил, что скрининг на рак легкого у курильщиков следует проводить посредством спиральной компьютерной томографии.
По его мнению, необходима грамотная профилактика рака легких — это гормональные ингаляции, «пшикалки» и аспирин. При этом микроэлементы и антиоксиданты не только бесполезны, но и вредны.
Врач добавил, что аспирин в качестве средства химиопрофилактики рака показал эффективность особенно в случаях онкологии толстого кишечника. Так, при регулярном употреблении этого препарата в малых дозах снижается вероятность метастазирования рака легких.