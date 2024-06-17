Теледоктор Мясников развеял миф о вредности кофе

Согласно результатам одного из последних исследований китайских ученых, употребление кофе может сократить риск преждевременной смерти от различных заболеваний, так как он обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, нейтрализующими вред, наносимый организму недостаточной подвижностью. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, итоги этих исследований могут быть совершенно верны. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что всегда ратует за полезность данного напитка, более того, кофе официально входит в химиопрофилактику рака, предотвращает рак печени и имеет другие полезные свойства.

По мнению теледоктора, кофе с древних времен употребляют люди и лечат им разные недуги. Так, данный напиток имеет способность снизить риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры, болезни Паркинсона.