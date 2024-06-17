Теледоктор Мясников развеял миф о вредности кофе
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Согласно результатам одного из последних исследований китайских ученых, употребление кофе может сократить риск преждевременной смерти от различных заболеваний, так как он обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, нейтрализующими вред, наносимый организму недостаточной подвижностью. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, итоги этих исследований могут быть совершенно верны. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Он добавил, что всегда ратует за полезность данного напитка, более того, кофе официально входит в химиопрофилактику рака, предотвращает рак печени и имеет другие полезные свойства.
По мнению теледоктора, кофе с древних времен употребляют люди и лечат им разные недуги. Так, данный напиток имеет способность снизить риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры, болезни Паркинсона.