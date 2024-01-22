Терапевт Ионов перечислил болезни, когда регулярно хочется соленой еды

По словам врача-терапевта Станислава Ионова, регулярное желание съесть соленую пищу может указывать на нарушение водно-электролитного обмена или недостаток хлорида натрия в крови, которая может привести к поражению ЦНС. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это может способствовать и развитию апатии, вялости и регулярной сонливости.

По мнению медика, этот продукт важен в поддержании работы ЦНС, при этом ее избыток может способствовать развитию разных заболеваний, включая желчнокаменную болезнь и сахарный диабет.

Он отметил, что недостаток соли в организме тоже опасен, так как является одной из причин поражения ЦНС и нарушений рефлекторной деятельности.