Терапевт Иванова перечислила способы не слечь с ОРВИ перед Новым годом

По словам врача-терапевта Виктории Ивановой, с целью не слечь с ОРВИ перед Новым годом следует соблюдать ряд правил. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что прежде всего нужно укреплять иммунитет различными фруктами и овощами. Кроме того, следует соблюдать режим сна, включить в собственный график физические упражнения и ограничить употребление алкогольных напитков.

По мнению медика, также не следует забывать про личную гигиену, использовать маски и проветривать помещения. Также перед праздниками следует избегать посещения массовых мероприятий и заняться закалкой организма.