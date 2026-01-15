Утренний распорядок, от которого вы будете летать: врач назвала правильное время для чашки кофе

Врач общей практики Роб Галлоуэй озвучил рекомендации относительно оптимального времени для употребления кофе и завтрака после пробуждения. Его комментарии приводит издание Daily Mail, передает Лента.ру.

Специалист считает, что первую чашку кофе целесообразно выпивать приблизительно через 25-30 минут после подъема. Он отметил, что распространенный совет воздерживаться от кофеина в течение первого часа утра основан на ошибочной трактовке физиологических процессов. Уровень кортизола действительно повышается в первые 60 минут после пробуждения, однако у регулярно употребляющих кофе вырабатывается толерантность, и кофеин перестает существенно влиять на эту динамику.

Личный утренний ритуал врача включает стакан воды, чистку зубов, десятиминутную легкую зарядку и последующее употребление кофе. После этого он выполняет 30-минутную кардиотренировку, принимает душ и завтракает. Промежуток между пробуждением и приемом пищи составляет около 90 минут.

На завтрак Роб Галлоуэй употребляет яйца, творог и порцию овсяной каши с ягодами, орехами и семенами. Такой режим, по его словам, позволяет сохранять энергичность и хорошее самочувствие в течение дня.

