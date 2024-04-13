Терапевт Рябков перечислил причины возникновения головной боли

Головная боль проявляется дискомфортными ощущениями в области головы, которые сопровождаются различными симптомами, вроде тяжести, пульсация, давление или ощущение сжатия. Враче-терапевт Андрей Рябков перечислил наиболее распространенные причины возникновения головных болей. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что это напряжение мышц шеи и спины, высокое артериальное давление, дефицит или избыток сна.

По мнению медика, свою роль в возникновении головной боли также играют и гормональные изменения, например менструации, беременность, менопауза у женщин. Также наличие хронического заболевания, характеризующегося периодическими приступами сильной головной боли, известное как мигрень

Он подчеркнул, что, если головные боли имеют хронический характер, следует обратиться к врачу для выявления причин и подбора индивидуального лечения.