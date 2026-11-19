С начала 2026 года жители Подмосковья подали почти 32 тыс. заявлений на оформление справок о назначенных мерах социальной поддержки, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная онлайн-услуга «Справки Минсоцразвития МО» доступна на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги», она позволяет оформить справку о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки. Кроме того, там можно получить документ о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы, а также о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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