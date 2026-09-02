«Офисное старение»: китаянки спасаются зонтами и масками от света, который старит их за месяц

Рабочее место превратилось в зону повышенной опасности для кожи — китайские офисные сотрудницы в панике укрываются от ламп, пыли и кондиционеров зонтами и масками, потому что всего месяц в кабинете, по их словам, старит сильнее, чем год на пляже. Об этом сообщает South China Morning Post.

South China Morning Post сообщает о новой тревоге в Поднебесной. Все началось с поста девушки: она рассказала, что спустя месяц работы ее кожа заметно потемнела, а глаза стали уставать. Пост взорвал соцсети — сотни женщин подтвердили: после отпуска их лица выглядят светлее, а в офисе они страдают от сигаретного дыма и тускнеют на глазах.

И началась защита. Сотрудницы устанавливают на столах мини-зонты от солнца, носят внутри помещений панамы и маски, а лицо и руки щедро покрывают солнцезащитным кремом. Дизайнер по освещению Йоки пояснила, что в офисах часто используют холодный голубоватый свет — он бодрит и повышает продуктивность. Но цена этого бодрствования — сухость воздуха, пыльные вентиляционные системы и переизбыток углекислоты, что усиливает усталость и раздражение.

Эксперты напоминают: еще в 1980-х ВОЗ ввела термин «синдром больного здания» — симптомы включают головные боли, сухость кожи, нарушение концентрации. Теперь китайские пользователи соцсетей превратили эту проблему в вирусный тренд: они публикуют фото в начале и в конце рабочего дня. Утром — свежий макияж и блеск в глазах, вечером — жирные волосы, тусклый цвет лица и отеки. Добавьте к этому долгое сидение, портящее осанку, и привычку хмуриться, которая рисует морщины — и получится портрет офисного узника, борющегося за свою внешность с помощью зонта и крема в четырех стенах.



Ранее начальник заставил сотрудницу сделать 200 приседаний, что едва не привело к ее гибели.