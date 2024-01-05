Терапевт Тарасов объяснил неочевидный вред алкогольных напитков для здоровья

Отдельные люди не осознают, какую опасность могут таить в себе алкогольные напитки, даже если употреблять их в малых дозах, но регулярно. Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал, какие неочевидные последствия для здоровья могут появиться на фоне употребления спиртных напитков. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, зависимость от алкоголя у человека может развиваться быстро и незаметно. Это приводит к серьезным нарушениям физического и психического здоровья человека, негативно влияет на личные отношения и все сферы жизни.

Врач добавил, что также это может привести к развитию панкреатита, инфаркта, инсульта, цирроза печени и онкологических заболеваний.

По его мнению, отрицательное влияние оказывает алкоголь на психическое здоровье.