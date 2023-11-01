Терапевт Водовозов назвал причины некорректных показателей медицинских термометров

В каждой семье обязательно имеется медицинский градусник. По слвоам врача-терапевта Алексея Водовозова, при этом электронные термометры могут давать не совсем корректную информацию о температуре тела. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он пояснил, что чаще всего это случается из-за не очень сильного жара.

По мнению медика, в доме должны иметься как электронный, так и галинстановые градусники.

Он добавил, что при измерении температуры электронным градусником следует подержать его еще минуту после первого звукового сигнала, а также помнить о том, что в нем может сесть батарейка, в связи с чем данный прибор необходимо проверять на точность раз в год.