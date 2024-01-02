Терапевт Звонков перечислил категории людей, которым противопоказаны банные процедуры

По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, банные процедуры обладают омолаживающим эффектом, улучшают кровообращение и лимфодренаж, однако посещение парилки имеет определенные противопоказания. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что прежде всего нежелательно долгое нахождение в бане людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку в парилке происходит стимуляция кровообращения.

По мнению медика, также противопоказаны банные процедуры тем, у кого имеются кожные заболевания, поскольку может начаться обострение.

Он отметил, что также крайне нежелательно совмещение бани с употреблением алкогольных напитков.