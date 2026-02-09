«Тихий сигнал беды». Врач связала импотенцию у молодых мужчин с уровнем сахара в крови

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-эндокринолог Алевтина Оранская раскрыла неочевидную, но распространенную причину развития эректильной дисфункции у молодых мужчин. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Эксперт акцентировала, что проблема часто коренится не в урологической сфере, а в нарушениях обмена веществ.

По словам специалиста, виновником может быть хронически повышенный уровень сахара в крови, который разрушает сосуды и нервные окончания.

«Эректильная дисфункция — это раннее осложнение, которое возникает при преддиабете», — подчеркнула Оранская.

Таким образом, импотенция становится маркером, сигнализирующим о серьезных системных сбоях в организме, требующих немедленного вмешательства эндокринолога.

