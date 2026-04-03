Весенний уход: косметолог рассказала, как не сорвать кожу кислотами

Весной с кожей происходит странная штука: после зимней спячки она вдруг становится капризной, чувствительной и обидчивой. Именно сейчас легко сорвать барьер агрессивным пилингом или, наоборот, затормозить с обновлением. Врач-косметолог Екатерина Анчикова предлагает четкую стратегию, как подружить мощные активы — витамин С, кислоты и ретинол — с весенней кожей без покраснений и пигментных ловушек. Об этом сообщает Gazetametro.ru.

По ее словам, первый шаг — витамин С, и это не случайность. После холодов защитные функции кожи проседают, а солнечная активность уже растет. Витамин С работает как щит от свободных радикалов и профилактика пигментации, но начинать надо деликатно: концентрации 10–15%, мягкие формы, утреннее нанесение на сухую кожу и обязательный SPF сверху. Если чувствуете стянутость — просто смешайте сыворотку с увлажняющим кремом. Отдельный лайфхак — капсулы с высокой дозой: это почти как профессиональная процедура, но дома, для ровного тона и сияния. Второй шаг — пилинги, и здесь главная ошибка весны — лезть с агрессивными кислотами сразу. Эксперт предупреждает: чрезмерное отшелушивание сейчас — прямая дорога к пигментным пятнам к маю. Правильная тактика — снизить концентрацию, присмотреться к мягким PHA-кислотам или энзимным пудрам, а кислотные средства использовать не чаще двух-трех раз в неделю. И ключевое правило: не кидайте в кожу все активы разом. Дайте ей минимум две недели на адаптацию — и только потом добавляйте следующий этап.

Медик добавила, что третий шаг — ретинол, главный антивозрастной боец, который весной многие зря боятся и бросают. По словам врача, отказываться от него ошибка: кожа просто отвыкает. Но возвращать надо мягко: сначала восстановить барьер церамидами и пантенолом, потом использовать метод «сэндвича» (ретинол между слоями крема) и сократить частоту до одного-двух раз в неделю. Весной кожа реактивная, наша задача — снизить стресс и сохранить влагу.

По ее мнению, бонус — железное правило, без которого все остальное теряет смысл: SPF каждый день. Любые активы повышают фоточувствительность, и идеальный уход без защиты превращается в историю о стойкой пигментации вместо сияния. Поэтому три кита весеннего ухода — постепенность, интенсивное увлажнение и внимание к своим ощущениям. Легкое покалывание норм, жжение — стоп. В итоге весенний уход — это не героический рывок, а мягкое пробуждение. Чем бережнее вы разбудите кожу, тем быстрее получите ровный тон, гладкость и то самое естественное сияние, ради которого все и затевалось.

