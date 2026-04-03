Сбой в банках: экономист назвал единственную защиту в этой ситуации

В пятницу, 3 апреля, сразу несколько крупных российских банков преподнесли клиентам неприятный сюрприз: несколько часов подряд люди не могли расплатиться ни картой, ни по QR-коду, ни через Bluetooth. Технический сбой отрезал от безналичных платежей огромное количество граждан — в самый обычный день, без паники и внешних причин. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил интернет-изданию «Ямал-медиа», почему не стоит искать экзотические выходы.

Он категорически не рекомендовал устанавливать сомнительные приложения, якобы способные обойти блокировку. По его словам, это лотерея с отрицательным матожиданием: в лучшем случае ничего не случится, в худшем — деньги уйдут мошенникам. «Потом никаких концов не найдете, и ни один суд не оправдает», — предупредил эксперт.

Единственным надежным решением в мире, где связь и интернет дают сбой, Беляев назвал наличные. Никакого хайпа, никаких сложных схем — просто держать при себе сумму, исходя из обычных дневных трат. Это банально, но работает: купюры не зависят от серверов, прошивок и покрытия сети.

По его словам, вывод для любого, кто пережил этот пятничный сбой, предельно прагматичен: технологический прогресс прекрасен до первого обрыва связи. Поэтому часть денег лучше всегда иметь в физической форме — как страховку от цифрового хаоса. И никакие «волшебные» приложения эту простую истину не заменят.

