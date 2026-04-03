Синоптики отменили оранжевый уровень опасности в Московском регионе

В Москве отменили оранжевый уровень погодной опасности, который действовал из-за аномально теплой погоды. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Ранее предупреждение ввели из-за превышения климатической нормы более чем на 7 градусов. Оно должно было действовать до 5 апреля, однако синоптики решили снять его досрочно. Сейчас в столице установлен зеленый уровень — это означает, что опасных погодных явлений не ожидается.

В ближайшие дни погода начнет меняться. Ночью температура может опускаться до нуля, днем сохранится тепло до +15…+17 градусов. При этом в выходные возможны дожди, а затем в регион придет более холодный воздух из Атлантики.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе на Пасху похолодает и может пойти снег.