Зарплату не урежут просто так: россиянам объяснили правила

Работодатель не может просто так снизить зарплату сотруднику — это возможно только при согласии работника или при наличии законных оснований. Об этом « Ленте.ру » сообщила представитель Роскачества Евгения Ганькина.

Зарплата закреплена в трудовом договоре, поэтому любые изменения требуют либо соглашения сторон, либо объективных причин — например, реорганизации, внедрения новых технологий или снижения объемов работы. В таком случае работодатель обязан предупредить сотрудника минимум за два месяца и предложить продолжить работу на новых условиях. Если человек не согласен, договор могут расторгнуть с выплатой компенсации.

При этом снижать зарплату в качестве наказания запрещено. За нарушения предусмотрены замечание, выговор или увольнение, но не урезание оклада. Исключение — премии: их могут не выплатить, если это прописано в системе оплаты труда.

