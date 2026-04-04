Зарплату не урежут просто так: россиянам объяснили правила
Работодатель не может просто так снизить зарплату сотруднику — это возможно только при согласии работника или при наличии законных оснований. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Роскачества Евгения Ганькина.
Зарплата закреплена в трудовом договоре, поэтому любые изменения требуют либо соглашения сторон, либо объективных причин — например, реорганизации, внедрения новых технологий или снижения объемов работы. В таком случае работодатель обязан предупредить сотрудника минимум за два месяца и предложить продолжить работу на новых условиях. Если человек не согласен, договор могут расторгнуть с выплатой компенсации.
При этом снижать зарплату в качестве наказания запрещено. За нарушения предусмотрены замечание, выговор или увольнение, но не урезание оклада. Исключение — премии: их могут не выплатить, если это прописано в системе оплаты труда.
