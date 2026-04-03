Прививки под контролем: в России создадут единый регистр вакцинации

В России планируют создать федеральный регистр всех вакцинированных граждан. Об этом сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на проект постановления Минздрава.

В систему будут вносить данные о прививках из национального календаря и вакцинации по эпидемическим показаниям. Главная цель — лучше планировать кампании и оценивать их эффективность.

Граждане смогут проверить информацию о своих прививках через личный кабинет на Госуслугах или в медицинских учреждениях. При этом доступ к персональным данным будет ограничен: для специалистов предусмотрена только обезличенная статистика. В Минздраве подчеркивают, что данные защитят в соответствии с требованиями законодательства о персональной информации.

Ожидается, что новая система поможет точнее контролировать вакцинацию и повысит эффективность профилактики инфекционных заболеваний.

