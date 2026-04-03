«Жизнь в Белоруссии дешевле, а продукты лучше»: депутат объяснил массовую скупку квартир в Минске

Россияне всё чаще присматриваются к белорусской недвижимости, и в Госдуме это считают нормой. Депутат Андрей Свинцов объяснил, почему соотечественники скупают квартиры в Минске и других городах соседней республики. Причины названы предельно прагматичные. Об этом сообщает «Газета.ru».

Парламентарий заявил, что Белоруссия — комфортное и братское государство. Люди переезжают туда, потому что жизнь там дешевле, чем в России. А продукты питания, по его словам, — более высокого качества. Свинцов даже высказал понимание: в России жизнь действительно подорожала, и горизонтальная миграция — это нормально.

Депутат не стал называть тенденцию массовой, но подчеркнул: россияне уезжают не далеко, а в страну «рядышком». При этом они всегда могут беспрепятственно вернуться по внутренним паспортам. Таким образом, покупка квартир в Минске — не побег, а скорее поиск более комфортного уровня жизни при сохранении связи с родиной.

Ранее СМИ писали о росте спроса россиян на жилье в белорусской столице. Эксперты связывали это с доступными ценами и упрощенным порядком получения вида на жительство. Теперь и депутат подтвердил: да, в Белоруссии действительно можно жить дешевле и качественнее. И ничего зазорного в этом нет.

