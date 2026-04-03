Цифровой рубль без принуждения: россиянам объяснили правила
Депутат Аксаков: цифровой рубль не будет обязателен для граждан
Использование цифрового рубля в России останется добровольным для граждан. Об этом сообщает «ДумаТВ» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, обязательства коснутся только банков и бизнеса. Уже с 1 сентября 2026 года системно значимые банки должны будут обеспечить возможность работы с цифровым рублем.
Для других участников сроки растянуты: универсальные банки — с 2027 года, малые банки — с 2028 года.
Также обязанность принимать цифровые рубли появится у бизнеса. Сначала — у компаний с оборотом от ₽30 млн, позже — от ₽5 млн.
При этом для обычных граждан никаких обязательств не вводится: пользоваться цифровым рублем или нет — личный выбор.
В Госдуме считают, что новая форма денег поможет сделать бюджетные расходы более прозрачными и повысит контроль за финансами.
