Цифровой рубль без принуждения: россиянам объяснили правила

Использование цифрового рубля в России останется добровольным для граждан. Об этом сообщает « ДумаТВ » со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, обязательства коснутся только банков и бизнеса. Уже с 1 сентября 2026 года системно значимые банки должны будут обеспечить возможность работы с цифровым рублем.

Для других участников сроки растянуты: универсальные банки — с 2027 года, малые банки — с 2028 года.

Также обязанность принимать цифровые рубли появится у бизнеса. Сначала — у компаний с оборотом от ₽30 млн, позже — от ₽5 млн.

При этом для обычных граждан никаких обязательств не вводится: пользоваться цифровым рублем или нет — личный выбор.

В Госдуме считают, что новая форма денег поможет сделать бюджетные расходы более прозрачными и повысит контроль за финансами.

Ранее сообщалось, что переводы между россиянами попадут под тотальный контроль.