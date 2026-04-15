«Тихий убийца под маской здоровья». Почему сердце нужно проверять с 18 лет?

Каждый год в России жертвами синдрома внезапной смерти становятся до 250 тысяч человек. При этом более 75% трагических случаев фиксируется вне стен больниц. В связи с этим кардиологи настаивают: начинать регулярные проверки сердца нужно уже с 18 лет. Об этом в интервью РИА Новости заявил врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин.

«Единственно правильный способ своевременно узнать свои риски — пройти диспансеризацию и рассчитать индивидуальный сердечно-сосудистый риск, для людей 40 лет и старше это необходимо делать ежегодно, а для 18 – 39-летнего возраста - один раз в три года. Оценку риска дополняют ряд специальных исследований, показания к проведению которых определит врач», — пояснил специалист.

Привычка большинства людей обращаться к медикам только после появления первых симптомов — ошибочна, подчеркнул профессор. Гораздо эффективнее выявлять и корректировать факторы риска заранее, не дожидаясь угрозы. По словам кардиолога, каждый человек должен знать свой сердечно-сосудистый риск так же хорошо, как свой рост или вес. Это позволяет вовремя начать профилактику и лечение, а значит — существенно снизить вероятность развития инфаркта, инсульта и внезапной смерти, резюмировал врач.

