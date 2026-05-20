Дело Фадеева: юрист рассказал, какой срок грозит певице Линде

Певица Линда, чье имя в 90-е гремело на всю страну, снова оказалась в центре скандала — на этот раз не творческого, а вполне уголовного. Речь идет о деле ее бывшего продюсера Максима Фадеева, и, если вину артистки докажут, последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем просто потеря репутации. Юрист по банкротству и проблемным активам Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей разложил по полочкам, что именно ждет певицу.

Дело, по мнению эксперта, может иметь заказной характер, и если речь идет о роли Линды как исполнительницы, то наиболее вероятный исход — условный срок. Но это только при условии, что суд сочтет ее второстепенным участником. А вот если ее признают соучастником или, тем более, организатором схемы, то наказание станет реальным: от пяти до десяти лет колонии плюс крупный штраф. Все, как говорит Кваша, будет зависеть от мотивации суда. Параллельно с уголовным делом пойдет гражданский иск от Фадеева как правообладателя. Штрафы за каждый доказанный факт нарушения — от 10 тыс. до пяти миллионов рублей. А за тридцать лет сотрудничества таких фактов могло набраться много. И если их удастся доказать и обосновать, итоговая сумма может оказаться не просто приличной, а астрономической.

Он уточнил, что тут и начинается самое страшное для любой звезды, привыкшей к роскоши. Если денег у Линды нет, опишут и продадут с торгов все имущество. Не хватит — наложат арест на счета и любые доходы: концертные гонорары, авторские отчисления, даже пенсию в будущем. И самое циничное: объявить себя банкротом, чтобы списать долги, в этой ситуации не получится. Задолженность, возникшая из уголовного процесса, банкротству не подлежит. Такая цифра остается с человеком на всю жизнь.

Ранее сообщалось, почему Максим Фадеев обвинил главу издательства «Джем» в подделке документов.